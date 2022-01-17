Хакеры атаковали ресурс Prozorro и райсуд Киева

Неизвестные хакеры вновь атаковали государственные структуры Украины.
Госспецсвязь сообщила об атаке на сайт системы электронных закупок Prozorro. Атаку заметили в 8:00 — на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые разместили на госсайтах после кибератаки 14 января. Страница форума отключена — Prozorro Infobox и портал Prozorro не пострадали, система публичных закупок работает в штатном режиме.
В Prozorro заявили, что форум Prozorro Infobox — это отдельная система, никак не связанная с электронной системой публичных закупок.
«Ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал prozorro.gov.ua не пострадали [...]. Мы отключили форум Prozorro Infobox, проводим расследование и работаем над возобновлением его работы. По имеющимся в настоящее время данным, вмешательства в персональные данные пользователей и сам контент Prozorro Infobox не было», — сказано в сообщении.
Шевченковский районный суд Киева сообщает о проблемах с доступом к электронной почте, сайту на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда и реестрам. Их работа приостановлена.
Специалисты пытаются восстановить доступ. В суде прямо не сообщают о хакерских атаках, но указывают, что вопросом заняты органы по борьбе с киберпреступностью.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії», сайт мэра Киева и многие другие. Всего было атаковано 70 сайтов. СБУ расследует причастность России.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- 16 января в СНБО заявили, что за атакой может стоять группа UNC1151, связанная с разведкой Беларуси.