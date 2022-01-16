Кибератаку на украинские правительственные сайты связывают со спецслужбами Беларуси

За недавней кибератакой на правительственные сайты Украины может стоять группа хакеров, связанных с белорусской разведкой. Речь идет о группе UNC1151.
Об этом сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк в комментарии Reuters.
«Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время», — заявил он.
По словам Демедюка, UNC1151 — это «кибершпионская группа, аффилированная со спецслужбами Беларуси». Она имеет опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, где, в частности, распространяла нарративы, осуждающие присутствие сил НАТО в Европе.
«Вредоносное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29», — добавил заместитель главы СНБО, напомнив, что ATP-29 подозревается в причастности к взлому сайта Нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году
Уже эта группа специализируется на кибершпионаже и связана с российскими спецслужбами (Службой внешней разведки РФ).
Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов тоже уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- США, НАТО и Евросоюз осудили атаку и заявили, что оказывают техподдержку Украине.
- МИД Польши тоже осудил атаку. После этого в Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.