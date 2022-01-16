Чемпіона світу з тенісу Новака Джоковича депортують з Австралії. Він не зможе захистити свій титул на Australian Open

Першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича депортують з Австралії, оскільки суд Мельбурну став на бік влади у питанні скасування візи для спортсмена. Ухвалене рішення не підлягає апеляції.

Про це повідомляє мельбурнська газета The Age.

Відтак спортсмен не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті з тенісу, що стартує 17 січня.

Рішення у візовому процесі щодо Джоковича ухвалювало журі у складі трьох суддів, засідання проходило онлайн. Нагадаємо, що другий позов на скасування візи подав міністр імміграції Австралії Алекс Гоук.

6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.