Чемпіона світу з тенісу Новака Джоковича депортують з Австралії. Він не зможе захистити свій титул на Australian Open

Першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича депортують з Австралії, оскільки суд Мельбурну став на бік влади у питанні скасування візи для спортсмена. Ухвалене рішення не підлягає апеляції.
Про це повідомляє мельбурнська газета The Age.
Відтак спортсмен не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті з тенісу, що стартує 17 січня.
Рішення у візовому процесі щодо Джоковича ухвалювало журі у складі трьох суддів, засідання проходило онлайн. Нагадаємо, що другий позов на скасування візи подав міністр імміграції Австралії Алекс Гоук.
6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.
- 12 січня Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка виникла через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію, маючи позитивний тест на COVID-19.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу, і це рішення спортсмену не вдалось оскаржити.