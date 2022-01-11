Першій ракетці світу Новаку Джоковичу загрожує рік вʼязниці за неправдиву інформацію при вʼїзді в Австралію

Першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу може загрожувати 12 місяців вʼязниці за неправдиву інформацію при вʼїзді в Австралію. Компетентні органи взялися за перевірку візової анкети тенісиста і його показань.

Про це пише The Age.

Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття до Австралії (6 січня) не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей час він літав із Белграду до Іспанії. Про це свідчить і пост у Instagram гандболіста Петара Джорджича, який фотографувався із тенісистом. Джокович запевняє, що анкету за нього заповнювала федерація Tennis Australia.

За законами Австралії надання неправдивої інформації при вʼїзді — кримінальний злочин, за який загрожує до 1 року позбавлення волі.