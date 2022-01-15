Першу ракетку світу Джоковича знову затримали в Австралії

Першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича вдруге затримала міграційна служба Австралії відповідно до рішення суду.
Про це повідомляє CTV News.
Напередодні тенісистові анулювали австралійську візу через відсутність щеплення проти COVID-19 і встигли допитати. У суботу Джоковича відправили до готелю мігрантів у Мельбурні.
У неділю, 16 січня, у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання у апеляційній справі Джоковича, який оскаржив рішення про повторне анулювання своєї візи і депортацію. Суд вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
- 6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для участі в Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, але 10 січня Джокович виграв суд.
- 11 січня стало відомо, що Джоковичу загрожує 1 рік вʼязниці за неправдиву інформацію при вʼїзді в Австралію. Пізніше він визнав, що в документах, наданих під час вʼїзду до Австралії, були помилкові дані.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу.