Першу ракетку світу Джоковича знову затримали в Австралії

Першу ракетку світу серед чоловіків Новака Джоковича вдруге затримала міграційна служба Австралії відповідно до рішення суду.

Про це повідомляє CTV News.

Напередодні тенісистові анулювали австралійську візу через відсутність щеплення проти COVID-19 і встигли допитати. У суботу Джоковича відправили до готелю мігрантів у Мельбурні.

У неділю, 16 січня, у Федеральному суді Австралії відбудеться остаточне слухання у апеляційній справі Джоковича, який оскаржив рішення про повторне анулювання своєї візи і депортацію. Суд вирішить, чи зможе спортсмен взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.