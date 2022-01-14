Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Джоковичу. Йому загрожує депортація

Влада Австралії анулювала візу першій ракетці світу серед чоловіків Новаку Джоковичу через його небажання вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це пише BBC.

Видання пояснює, що рішення міністра імміграції Алекса Хоука означає, що Джоковичу загрожує депортація. Візу анулювали згідно із законом про імміграцію, який дозволяє депортувати будь-кого, хто може нести потенційну загрозу «здоровʼю, безпеці або порядку австралійської громади». Утім, Джокович ще може оскаржити це рішення.

6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.