Австралия повторно аннулировала визу теннисисту Джоковичу. Ему грозит депортация

Власти Австралии снова аннулировали визу первой ракетке мира среди мужчин Новаку Джоковичу из-за его нежелания вакцинироваться против коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Издание объясняет, что решение министра иммиграции Алекса Хоука означает, что Джоковичу грозит депортация. Визу аннулировали согласно закону об иммиграции, который позволяет депортировать любого, кто может представлять потенциальную угрозу «здоровью, безопасности или порядку австралийской общины». Впрочем, Джокович может обжаловать это решение.

6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.