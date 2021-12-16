Международная федерация тенниса в седьмой раз признала Джоковича чемпионом мира. Это рекорд

Первая ракетка мира среди мужчин, теннисист Новак Джокович был назван чемпионом мира ITF 2021 в рекордный седьмой раз.
Об этом сообщает 16 декабря Международная федерация тенниса (ITF).
«После такого успешного года для меня, моей команды, семьи и болельщиков большая честь быть названным чемпионом мира ITF в седьмой раз. Я очень благодарен и горжусь достигнутыми результатами, и мне повезло, что получил возможность выступать за сборную Сербии», — сказал Джокович.
Отметим, ранее титул чемпиона мира максимальное количество раз – шесть – кроме Джоковича, получал американский теннисист Пит Сампрас.
Номером один среди женщин во второй раз стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В этом году она выиграла свой первый Уимблдонский турнир и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в смешанном парном разряде.
Хорватский дуэт Никола Мектич и Мате Павич были названы чемпионами мира ITF в парном разряде среди мужчин, а Барбора Крейчикова и Екатерина Синякова вторично завоевали награду в парном разряде среди женщин.
- 31 июля Джокович снялся с Олимпиады, покинув Игры без медалей. До этого он упустил шанс на победу в турнире «Большой шлем».
- 11 июля сербский теннисист Новак Джокович победил на Уимблдонском турнире. Это шестая победа 34-летнего теннисиста на Уимблдоне. До этого он выигрывал этот турнир в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В общей сложности серб выиграл 20 титулов на турнирах Grand Slam. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
- В июне Новак Джокович одержал вторую победу на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос — 2021).
- В сентябре прошлого года Джокович был дисквалифицирован из Открытого чемпионата США (US Open) после того, как он бросил мячом в линейную судью и попал ей в шею.