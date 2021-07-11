Джокович выиграл свой шестой турнир на Уимблдоне. Он сравнялся по трофеям с Федерером и Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович победил на нынешнем Уимблдонском турнире.

В решающем поединке третьего в сезоне турнира серии Grand Slam Джокович одержал волевую победу над сеяным под 7-м номером итальянцем Маттео Берреттини со счетом 6: 7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился 3,5 часа.

Это шестая победа 34-летнего теннисиста на Уимблдоне. До этого он выигрывал этот турнир в 2011, 2014-2015 и в 2018-2019 годах. Всего серб выиграл 20 титулов на турнирах Grand Slam. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.