Джокович второй раз в карьере победил на «Ролан Гаррос-2021»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую в карьере победу на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос-2021»). В финале второго в сезоне турнира серии Grand Slam он победил грека Стефаноса Циципаса — 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Об этом сообщает AFP News Agency.

Впервые Джокович праздновал триумф в Париже в 2016 году. Главный поединок турнира длился пять сетов в течение четырех часов и 12 минут.

Циципас выиграл первые две партии, но сербу удалось изменить ход поединка и он уверенно выиграл три последующих сета. Для Джоковича это 19-я победа на турнирах серии Grand Slam.

Следующий турнир серии Grand Slam, Уимблдонский турнир (Wimbledon), начнется в Лондоне 28 июня.