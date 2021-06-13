Джокович второй раз в карьере победил на «Ролан Гаррос-2021»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую в карьере победу на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос-2021»). В финале второго в сезоне турнира серии Grand Slam он победил грека Стефаноса Циципаса — 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Об этом сообщает AFP News Agency.
Впервые Джокович праздновал триумф в Париже в 2016 году. Главный поединок турнира длился пять сетов в течение четырех часов и 12 минут.
Циципас выиграл первые две партии, но сербу удалось изменить ход поединка и он уверенно выиграл три последующих сета. Для Джоковича это 19-я победа на турнирах серии Grand Slam.
Следующий турнир серии Grand Slam, Уимблдонский турнир (Wimbledon), начнется в Лондоне 28 июня.
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- До этого Джокович поругался с болельщиком на US Open.