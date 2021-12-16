Міжнародна федерація тенісу всьоме визнала Джоковича чемпіоном світу. Це рекорд

Перша ракетка світу серед чоловіків, тенісист Новак Джокович був названий чемпіоном світу ITF 2021 в рекордний сьомий раз.

Про це повідомляє 16 грудня Міжнародна федерація тенісу (ITF).

«Після такого успішного року для мене, моєї команди, сімʼї та вболівальників для мене велика честь бути названим чемпіоном світу ITF усьоме. Я дуже вдячний і пишаюся досягнутими результатами, і мені пощастило, що я отримав можливість виступати за збірну Сербії», — сказав Джокович.

Зазначимо, раніше титул чемпіону світу максимальну кількість разів — шість — окрім Джоковича, отримував американський тенісист Піт Сампрас.

Номером один серед жінок вдруге стала австралійська тенісистка Ешлі Барті. Цього року вона виграла свій перший Вімблдонський турнір та здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у змішаному парному розряді.

Хорватський дует Нікола Мектіч та Мате Павич були названі чемпіонами світу ITF у парному розряді серед чоловіків, а Барбора Крейчикова та Катерина Синякова вдруге завоювали нагороду у парному розряді серед жінок.