Знявся з поєдинку. Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович покинув Олімпіаду без медалей

Перша ракетка світу серед чоловіків, тенісист Новак Джокович залишає Олімпійські ігри в Токіо, не отримавши жодної медалі. Серб знявся з поєдинку за бронзову нагороду у змішаних парах.

Перед цим Джокович програв бронзу іспанцю Пабло Каррено Бусті. Це була третя за два дні поразка серба на Олімпіаді.

До цього він програв німцю Александру Зверєву в півфіналі, через що втратив шанс на Golden Slam. А також разом із партнеркою Ніною Стоянович вони поступилися суперникам у змішаному півфіналі.

Джокович відмовився виходити на корт через травму плеча, тож бронзові медалі автоматично дісталися австралійському дуету — Ешлі Барті та Джону Пірсу.