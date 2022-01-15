Первую ракетку мира Джоковича вновь задержали в Австралии

Первую ракетку мира среди мужчин Новака Джоковича второй раз задержала миграционная служба Австралии в соответствии с решением суда.
Об этом сообщает CTV News.
Накануне теннисисту аннулировали австралийскую визу из-за отсутствия прививки против COVID-19 и успели допросить. В субботу Джоковича отправили в гостиницу мигрантов в Мельбурне.
В воскресенье, 16 января, в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу Джоковича, который обжаловал решение о повторном аннулировании своей визы и депортации. Суд решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, но ему аннулировали визу, так как он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, но 10 января Джокович выиграл суд.
- 11 января стало известно, что Джоковичу грозит 1 год тюрьмы за ложную информацию при въезде в Австралию. Позднее он признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу.