«Дженоа» звільнила Андрія Шевченка з посади головного тренера. Він пропрацював там всього 69 днів

Головного тренера «Дженоа» Андрія Шевченка відправили у відставку. За укладеним 7 листопада 2021 року контрактом він мав тренувати італійську команду до 30 червня 2024 року. Однак домовленість розірвали після 69-денної роботи.

Клуб подякував тренеру та його помічникам за виконану роботу, але офіційну причину звільнення не повідомив.

Під час керівництва Шевченка генуезька команда виграла лише одну гру з 11 — у «Салернітани» (1:0) в Кубку Італії. Сім матчів увінчалися поразкою, а ще три зіграли внічию. Зараз «Дженоа» на 19-му місці в Серії А.