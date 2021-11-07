Екстренер збірної України Андрій Шевченко офіційно очолив «Дженоа»

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко став очільником команди Серії А «Дженоа» з Італії. За контрактом, він тренуватиме футболістів з міста Генуя до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні італійського футбольного клубу.

Його помічниками будуть Мауро Тассотті та Луїджи Ночентіні, які працювали з ним у збірній України.

Шевченко зароблятиме в «Дженоа» €1,8 мільйона на рік. Свій дебютний матч в Серії А на позиції тренера він проведе 21 листопада проти «Роми».