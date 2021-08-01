Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною

Він прямо не вказав, чи продовжуватиме роботу з національною збірною.

«Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди», — написав Шевченко.

Про це він написав у Facebook у неділю, 1 серпня.

Глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич у коментарі для видання Tribuna розповів, що не знає, чи залишає Шевченко збірну: «Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі, залежить від нього і від УАФ».

«Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це повинно бути його рішення», — додав Маркевич.

На початку липня Шевченко під час шоу Calciomercato L'Originale розповідав про бажання спробувати свої сили на клубному рівні.

«Безумовно, думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє», — сказав тоді Шевченко.

Головний тренер Збірної України працював з національною командою з літа 2016 року. За цей час збірна України вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи A Ліги націй УЄФА 2018—2019.