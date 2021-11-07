Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил «Дженоа»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал главой команды Серии А «Дженоа» из Италии. По контракту он будет тренировать футболистов из города Генуя до 30 июня 2024 года.
Об этом говорится в сообщении итальянского футбольного клуба.
Его помощниками будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, работавшие с ним в сборной Украины.
Шевченко будет зарабатывать в Дженоа €1,8 миллиона в год. Свой дебютный матч в Серии А на позиции тренера он проведет 21 ноября против «Ромы».
- Шевченко работал с национальной сборной с лета 2016 года. За это время команда Украины вышла на Евро-2020 и пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.
- 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта со сборной. Уже 2 августа Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Шевченко. Временным главным тренером сборной назначили Александра Петракова.
- 3 сентября Шевченко заявил, что не собирался покидать сборную и планировал продлить контракт.