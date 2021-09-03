Андрей Шевченко заявил, что не собирался покидать сборную: Мы хотели продлить контракт

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не собирался уходить из сборной, он планировал продлить контракт.

Об этом он заявил на пресс конференции, которая состоялась 3 сентября, цитирует Tribuna.

«30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. [...] Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», — рассказал Шевченко.