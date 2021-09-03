Андрей Шевченко заявил, что не собирался покидать сборную: Мы хотели продлить контракт

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не собирался уходить из сборной, он планировал продлить контракт.
Об этом он заявил на пресс конференции, которая состоялась 3 сентября, цитирует Tribuna.
«30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. [...] Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», — рассказал Шевченко.
Он отметил, что после чемпионата Европы принял решение продлить контракт с национальной командой.
«По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было», — добавил бывший главный тренер сборной.
- Шевченко работал с национальной командой с лета 2016 года. За это время сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018-2019.
- 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта со сборной. Уже 2 августа Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Шевченко. Временным главным тренером сборной назначили Александра Петракова.