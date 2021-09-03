Андрій Шевченко заявив, що не збирався покидати збірну: Ми хотіли продовжити контракт

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не збирався покидату збірну і планував продовжити контракт.

Про це він заявив на пресконференції, яка відбулась 3 вересня, цитує Tribuna.

«30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Ні в якому разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився. [...] Ми не збиралися йти зі збірної. Ми сказали, що хочемо пролонгувати контракт», — розповів Шевченко.