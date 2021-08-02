УАФ підтвердила, що Шевченко покидає збірну. Нового тренера оберуть 9 серпня

Українська асоціація футболу підтвердила відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.

Про це йдеться в офіційній заяві УАФ.

Шевченко та його тренерський штаб не захотіли продовжувати контракт до кінця 2022 року, а своє рішення пояснили бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу.

Таким чином 30 липня 2021 закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.

Вже 9 серпня відбудеться засідання Виконкому УАФ, на якому ухвалять рішення щодо тренерського штабу збірної України.

«Я безмежно вдячний Андрію Шевченку і його тренерському штабу, що вони протягом п’яти років працювали у збірній України! Поважаю їхнє рішення розвивати свою кар’єру на клубному рівні. І при цьому дякую за всі ті емоції, які ми пережили під час матчів збірної України», — зазначив глава УАФ Андрій Павелко.

Він додав, що Шевченко може повернутися на посаду тренера збірної після клубної роботи.

«А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі», — підсумував Павелко.

Головний тренер Збірної України працював з національною командою з літа 2016 року. За цей час збірна України вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи A Ліги націй УЄФА 2018—2019.