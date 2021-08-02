УАФ подтвердила, что Шевченко покидает сборную. Нового тренера выберут 9 августа

Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении УАФ.
Шевченко и его тренерский штаб не захотели продлевать контракт до конца 2022 года, а свое решение объяснили желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу.
Таким образом 30 июля 2021 года истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.
Уже 9 августа состоится заседание Исполкома УАФ, на котором примут решение относительно тренерского штаба сборной Украины
«Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что они на протяжении пяти лет работали в сборной Украины! Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом спасибо за все те эмоции, которые мы пережили во время матчей сборной Украины», — отметил глава УАФ Андрей Павелко.
Он добавил, что Шевченко может вернуться на пост тренера сборной после клубной работы.
«А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе», — подытожил Павелко.
Главный тренер сборной Украины работал с национальной командой с лета 2016 года. За это время сборная Украины вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.
- Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников сборных в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), заняв 8-е место.