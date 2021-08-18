Сборную Украины по футболу временно возглавил Александр Петраков

Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
«Александр Петраков, чемпион мира—2019 со сборной u—20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера», — написал Павелко.
По словам Павелко, Петраков — всемирно известный специалист, имеющий высокий авторитет среди футбольной общественности и необходимые знания и опыт, чтобы на этом этапе возглавить главную команду страны.
«Он вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома. Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы», — подытожил президент УАФ.
Александр Петраков согласен работать со сборной, пока Сергей Ребров не оставит «Аль-Айн».
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об окончании срока контракта с национальной командой. На следующий день Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины. Шевченко и его тренерский штаб не захотели продлевать контракт до конца 2022 года, а свое решение объяснили желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу.
- После ухода Шевченко главным кандидатом на эту должность был Сергей Ребров, но ему мешал подписанный летом контракт с «Аль-Айном» с годовым окладом в 4,5 миллиона евро.
- Уже в начале сентября сборная Украины должна провести два матча отбора к ЧМ-2022 против команд Казахстана и Франции.