Сборную Украины по футболу временно возглавил Александр Петраков

Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Александр Петраков, чемпион мира—2019 со сборной u—20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера», — написал Павелко.

По словам Павелко, Петраков — всемирно известный специалист, имеющий высокий авторитет среди футбольной общественности и необходимые знания и опыт, чтобы на этом этапе возглавить главную команду страны.

«Он вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома. Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы», — подытожил президент УАФ.

Александр Петраков согласен работать со сборной, пока Сергей Ребров не оставит «Аль-Айн».