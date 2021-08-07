Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров

В Украинской ассоциации футбола подтвердили, что новым главным тренером сборной Украины по футболу станет бывший футболист и тренер «Динамо» (Киев) Сергей Ребров.

Об этом в комментарии Meta-ratings рассказал глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», — отметил он.

Сам же Маркевич сообщил, что покидает свой пост в УАФ. Он хочет продолжить работу тренером, а не функционером.

«После окончания чемпионата Европы меня все чаще стала преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать», — подчеркнул он.

Сергей Ребров завершил карьеру футболиста в 2009 году. Он играл в «Шахтере», «Динамо», английских «Тоттенхэме» и «Вест Хэме». После завершения карьеры начал работать ассистентом в «Динамо». В 2014 году стал главным тренером киевского клуба, где работал до 2017 года. Затем тренировал команды из Венгрии, Саудовской Аравии и ОАЭ.