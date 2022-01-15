«Дженоа» уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера. Он проработал там всего 69 дней

Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко отправили в отставку. По заключенному 7 ноября 2021 года контракту он должен был тренировать итальянскую команду до 30 июня 2024 года. Однако договоренность разорвали после 69-дневной работы.
Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу, но официальную причину увольнения не сообщил.
За время руководства Шевченко генуэзская команда выиграла только одну игру из 11 — у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии. Семь матчей увенчались поражением, а еще три сыграли вничью. Сейчас «Дженоа» на 19-м месте в Серии А.
- Шевченко работал с национальной сборной с лета 2016 года. За это время команда Украины вышла на Евро-2020 и пробилась в группу A Лиги наций УЕФА 2018—2019.
- 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта со сборной. Уже 2 августа Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Шевченко. Временным главным тренером сборной назначили Александра Петракова.
- 3 сентября Шевченко заявил, что не собирался покидать сборную и планировал продлить контракт.