AstraZeneca заявила про високу ефективність бустерної дози своєї вакцини проти всіх штамів COVID-19

Компанія AstraZeneca заявила, що бустерна доза її вакцини викликає більш високу імунну відповідь проти штаму коронавірусу «Омікрон» та інших варіантів COVID-19.
Про це пише Reuters.
Посилена реакція спостерігалася у людей, які раніше вакцинувалися цим препаратом або мРНК-вакциною. Виробник додав, що надасть ці дані регуляторним органам по всьому світу, враховуючи гостру потребу в ревакцинації.
«Ці важливі дослідження показують, що третя доза Vaxzevria після двох початкових доз цієї ж вакцини або після введення мРНК- чи інактивованих вакцин значно підвищує імунітет проти COVID-19», — заявив Ендрю Поллард, голова Oxford Vaccine Group, яка брала участь у розробці препарату.
Тим часом масштабне британське дослідження, проведене у грудні, показало, що хоча бустерна доза AstraZeneca й підвищує рівень імунної відповіді, мРНК-вакцини компаній Pfizer і Moderna як бустерні дози дають найбільший приріст антитіл.
- Наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що імунітет після вакцинаци від AstraZeneca/Covishield починає знижуватися через три місяці після отримання останньої дози.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій — їх у варіанті «Омікрон» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.