Дослідження: Імунітет від вакцини AstraZeneca знижується через три місяці після останньої дози. Але бустер підвищує захист

Імунітет після вакцинації препаратом від AstraZeneca/Covishield починає знижуватися через три місяці після отримання останньої дози. Водночас бустерна доза дозволяє значно підвищити захист, зокрема і проти нового штаму «Омікрон».

Про це пише видання The Hindu з посиланням на дослідження із журналу The Lancet.

Учені проаналізували результати з Бразилії та Шотландії і з’ясували, що для вакцини AstraZeneca теж необхідна програма ревакцинації через падіння рівня імунітету.

У Шотландії через п’ять місяців після вакцинації у вакцинованих препаратом від AstraZeneca у п’ять разів зростав ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу. Приблизно такі ж дані отримали і в Бразилії.