Исследование: Иммунитет от вакцины AstraZeneca снижается через три месяца после последней дозы. Но бустер повышает защиту

Иммунитет после вакцинации от AstraZeneca/Covishield начинает снижаться через три месяца после получения последней дозы. В то же время бустерная доза позволяет значительно повысить защиту, в том числе против нового штамма «Омикрон».

Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на исследование из журнала The Lancet.

Ученые проанализировали результаты из Бразилии и Шотландии и выяснили, что для вакцины AstraZeneca тоже необходима программа ревакцинации из-за падения уровня иммунитета.

В Шотландии пять месяцев спустя после вакцинации у вакцинированных препаратом от AstraZeneca в пять раз возрастал риск госпитализации и смерти от коронавируса. Приблизительно такие же данные получили и в Бразилии.