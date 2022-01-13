AstraZeneca заявила о высокой эффективности бустерной дозы своей вакцины против всех штаммов COVID-19

Компания AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины вызывает более высокий иммунный ответ против штамма коронавируса «Омикрон» и других вариантов COVID-19, чем курс из двух уколов.

Об этом пишет Reuters.

Повышенный иммунный ответ наблюдался у людей, которые ранее привились этим же препаратом или мРНК-вакциной. Производитель добавил, что передаст эти данные регулирующим органам по всему миру, учитывая острую потребность в ревакцинации.

«Эти важные исследования показывают, что третья доза Vaxzevria после двух первоначальных доз этой же вакцины или после введения мРНК- и инактивированных вакцин значительно повышает иммунитет против COVID-19», — заявил Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group, участвовавшей в разработке препарата.

Между тем крупное британское исследование, проведенное в декабре, показало, что хотя бустерная доза AstraZeneca и повышает уровень иммунного ответа, мРНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna в качестве бустерной дозы обеспечивают самый большой прирост антител.