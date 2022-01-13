У Казахстані оголосили про завершення «антитерористичної операції» в більшості регіонів. У деяких скасовано режим НС

Комітет національної безпеки Казахстану оголосив про завершення в більшості регіонів так званої антитерористичної операції, під час якої силовики застосовували зброю проти демонстрантів.

Про це повідомляє пресслужба КНБ.

«На поточний період у 14 регіонах Казахстану ситуація стабілізована. З цієї причини республіканський оперативний штаб з боротьби із тероризмом повідомляє про завершення антитерористичної операції та скасування критичного червоного рівня терористичної небезпеки на територіях міст Нур-Султан, Шимкент, Акмолінської, Актюбінської, Атирауської, Східно-Казахстанської, Мангістауської, Павлодарської, Північно-Казахстанської і Туркестанської областей», — сказано в повідомленні.

Небезпечною у КНБ називають обстановку в Алмати, Алматинській і Жамбилській областях. Там силовики продовжують затримувати людей.

У трьох областях — Павлодарській, Західно-Казахстанській і Північно-Казахстанській — з 07:00 13 січня припинено дію режиму НС (запроваджувався до 19 січня). У решті областей режим зберігається.