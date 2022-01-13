У Казахстані оголосили про завершення «антитерористичної операції» в більшості регіонів. У деяких скасовано режим НС

Комітет національної безпеки Казахстану оголосив про завершення в більшості регіонів так званої антитерористичної операції, під час якої силовики застосовували зброю проти демонстрантів.
Про це повідомляє пресслужба КНБ.
«На поточний період у 14 регіонах Казахстану ситуація стабілізована. З цієї причини республіканський оперативний штаб з боротьби із тероризмом повідомляє про завершення антитерористичної операції та скасування критичного червоного рівня терористичної небезпеки на територіях міст Нур-Султан, Шимкент, Акмолінської, Актюбінської, Атирауської, Східно-Казахстанської, Мангістауської, Павлодарської, Північно-Казахстанської і Туркестанської областей», — сказано в повідомленні.
Небезпечною у КНБ називають обстановку в Алмати, Алматинській і Жамбилській областях. Там силовики продовжують затримувати людей.
У трьох областях — Павлодарській, Західно-Казахстанській і Північно-Казахстанській — з 07:00 13 січня припинено дію режиму НС (запроваджувався до 19 січня). У решті областей режим зберігається.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували бойову зброю проти людей.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі невідома. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитяча омбудсман повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя її спростувало. Загалом у країні затримали понад 10 тисяч людей.
- 12 січня розпочався вивід військ ОДКБ.