В Казахстане объявили о завершении «антитеррористической операции» в большинстве регионов. В некоторых отменили режим ЧП

Комитет национальной безопасности Казахстана объявил о завершении в большинстве регионов так называемой антитеррористической операции, во время которой силовики применяли оружие против демонстрантов.

Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

«На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», — сказано в сообщении.

Опасной в КНБ называют обстановку в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Там силовики продолжают задерживать людей.

В трех областях — Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской — c 07:00 13 января прекращено действие режима ЧП (вводился до 19 января). В остальных областях режим сохраняется.