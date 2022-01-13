В Казахстане объявили о завершении «антитеррористической операции» в большинстве регионов. В некоторых отменили режим ЧП

Комитет национальной безопасности Казахстана объявил о завершении в большинстве регионов так называемой антитеррористической операции, во время которой силовики применяли оружие против демонстрантов.
Об этом сообщает пресс-служба КНБ.
«На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», — сказано в сообщении.
Опасной в КНБ называют обстановку в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Там силовики продолжают задерживать людей.
В трех областях — Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской — c 07:00 13 января прекращено действие режима ЧП (вводился до 19 января). В остальных областях режим сохраняется.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли боевое оружие против людей.
- Точное количество погибших за время протестов до сих пор неизвестно. Власти сообщали о гибели 16 силовиков, двух военных и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели минимум трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал дал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения ее опровергло. В целом в стране задержаны более 10 тысяч человек.
- 12 января начался вывод войск ОДКБ.