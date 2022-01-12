У Казахстані аеропорт міста Алмати із 13 січня відновлює роботу

У Казахстані міжнародний аеропорт міста Алмати відновить роботу 13 січня 2022 року. Про це Комітет цивільної авіації країни повідомив увечері 12 січня.

Внутрішні та міжнародні рейси виконуватимуться з 8:00 до 21:00.

У ніч проти 6 січня під час масових протестів у Казахстані протестувальники в Алмати захопили аеропорт. Місцеві видання писали про розбиті вітрини кафе, магазини та пункти продажу авіаквитків. Того дня літовище і припинило свою роботу. Пізніше місцеві силовики разом із «миротворцям» із ОДКБ взяли аеропорт під свій контроль.