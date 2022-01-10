На Донбасі загинули двоє українських військових — підірвалися на невідомому пристрої

На Донбасі від початку доби 10 січня збройні формування, підтримувані Росією, двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У штабі запевнили, що підрозділи Обʼєднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- 3 січня внаслідок обстрілів з боку російських найманців був поранений військовослужбовець Об’єднаних сил.
- Напередодні, 8 січня, на Донбасі також був поранений український військовий.
- За 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж минулого року (338 бійців).