На Донбасі загинули двоє українських військових — підірвалися на невідомому пристрої

На Донбасі від початку доби 10 січня збройні формування, підтримувані Росією, двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі запевнили, що підрозділи Обʼєднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.