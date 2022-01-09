Бойовики на Донбасі двічі за добу порушили режим тиші, бойове травмування отримав український військовий

Бойовики на Донбасі 9 січня двічі порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння та травмували українського військового.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
«Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — запевнили у штабі.
Також українські військові розповіли, що бойовики відкривали вогонь у бік Попасної з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Катеринівки — з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- 3 січня внаслідок обстрілів з боку російських найманців був поранений військовослужбовець Об’єднаних сил.
- Напередодні, 8 січня, на Донбасі також був поранений український військовий.
- За 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж минулого року (338 бійців).