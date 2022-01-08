Бойовики на Донбасі поранили українського військового

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — розповіли у штабі.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

У суботу, 8 січня, під час обстрілів бойовиків на Донбасі був поранений український військовий.

За даними українських військових, від початку доби бойовики 5 разів відкривали вогонь:

у бік Пісків — із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

у напрямку Богданівки та Кримського — зі стрілецької зброї.

До того ж поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.