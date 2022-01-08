Бойовики на Донбасі поранили українського військового

У суботу, 8 січня, під час обстрілів бойовиків на Донбасі був поранений український військовий.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — розповіли у штабі.
За даними українських військових, від початку доби бойовики 5 разів відкривали вогонь:
- у бік Пісків — із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- у напрямку Богданівки та Кримського — зі стрілецької зброї.
До того ж поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого БПЛА, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- 3 січня внаслідок обстрілів з боку російських найманців був поранений військовослужбовець Об’єднаних сил.
- За 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж минулого року (338 бійців).