Боевики на Донбассе ранили украинского военного

«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — рассказали в штабе.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В субботу, 8 января, во время обстрелов боевиков на Донбассе был ранен украинский военный.

По данным украинских военных, с начала суток боевики 5 раз открывали огонь:

в сторону Песков — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Богдановки и Крымского — из стрелкового оружия.

К тому же возле Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.