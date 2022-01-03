В зоне ООС украинский воин получил ранение — боевики трижды нарушили «тишину»

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — средней тяжести.

С утра 3 января оккупанты трижды нарушили «тишину», сообщает пресс-центр ООС.

В сторону Светлодарска боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, в направлении Лебединского — из стрелкового оружия, а вблизи Шумов наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.