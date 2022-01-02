В Харькове скончался один из двух украинских военных, раненных боевиками 27 декабря

В военном госпитале Харькова скончался военнослужащий, раненный боевиками на Донбассе 27 декабря.
Об этом сообщает «Суспільне».
Заместительница городского головы Коростеня Наталья Чижевская рассказала, что погибший Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. «27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась», — сказала Чижевская.
Она рассказала, что 20-летний парень окончил в Коростене местную школу. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом. Прощание с воином состоится на центральной площади.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- За 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в 2021 году (338 бойцов).