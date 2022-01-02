В Харькове скончался один из двух украинских военных, раненных боевиками 27 декабря

В военном госпитале Харькова скончался военнослужащий, раненный боевиками на Донбассе 27 декабря.

Об этом сообщает «Суспільне».

Заместительница городского головы Коростеня Наталья Чижевская рассказала, что погибший Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. «27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась», — сказала Чижевская.

Она рассказала, что 20-летний парень окончил в Коростене местную школу. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом. Прощание с воином состоится на центральной площади.