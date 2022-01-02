У Харкові помер один із двох українських військових, поранених бойовиками 27 грудня

У військовому госпіталі Харкова помер військовослужбовець, поранений бойовиками на Донбасі 27 грудня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська розповіла, що загиблий Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади. «27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося», — сказала Чижевська.
Вона розповіла, що 20-річний хлопець закінчив у Коростені місцеву школу. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Прощання з воїном відбудеться на центральній площі міста.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- За 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).