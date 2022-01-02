У Харкові помер один із двох українських військових, поранених бойовиками 27 грудня

У військовому госпіталі Харкова помер військовослужбовець, поранений бойовиками на Донбасі 27 грудня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська розповіла, що загиблий Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади. «27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося», — сказала Чижевська.

Вона розповіла, що 20-річний хлопець закінчив у Коростені місцеву школу. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом. Прощання з воїном відбудеться на центральній площі міста.