У зоні ООС український воїн отримав поранення — бойовики тричі порушили «тишу»

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — середньої тяжкості.

Від ранку 3 січня окупанти тричі порушили «тишу», повідомляє пресцентр ООС.

У бік Світлодарська бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, у напрямку Лебединського — зі стрілецької зброї, а поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

«В результаті дій ворога один військовослужбовець Обʼєднаних сил отримав поранення. Стан його здоровʼя — середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.