Боевики на Донбассе дважды за сутки нарушили режим тишины, боевую травму получил украинский военный

Боевики на Донбассе 9 января дважды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения и травмировали украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — заверили в штабе.