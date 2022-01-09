Боевики на Донбассе дважды за сутки нарушили режим тишины, боевую травму получил украинский военный

Боевики на Донбассе 9 января дважды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения и травмировали украинского военного.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — заверили в штабе.
Также украинские военные рассказали, что боевики открывали огонь в сторону Попасной из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Катериновки — из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов.
ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- 3 января в результате обстрелов со стороны российских наемников был ранен военнослужащий Объединенных сил.
- Накануне, 8 января, в Донбассе также был ранен украинский военный.
- За 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в прошлом году (338 бойцов).