Делегації Росії та США поспілкувалися за вечерею у Женеві. У РФ заявили про оптимізм і «приголомшливу дискусію»

Делегації Росії та США зустрілися 9 січня за робочою вечерею у резиденції посла США в Женеві. Переговори тривали трохи понад дві години.

Росію представляли посадовці Міністерства закордонних справ і Міноборони, а очолював делегацію заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Від Сполучених Штатів на зустрічі була заступниця держсекретаря США Венді Шерман та її команда.

«Ми занурилися в матерію подальших справ. Розмова була важка, вона не може бути легкою. Загалом ділова. Я думаю, що завтра час не гаятимемо даремно», — сказав Рябков після зустрічі, передають РИА Новости.

Також Рябков заявив, що дискусія минула «приголомшливо» і що «оптимізм є».

«Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюсь оптимізмом», — додав він.

У США поки не прокоментували результати попередніх переговорів із Росією.