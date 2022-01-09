Делегації Росії та США поспілкувалися за вечерею у Женеві. У РФ заявили про оптимізм і «приголомшливу дискусію»

Делегації Росії та США зустрілися 9 січня за робочою вечерею у резиденції посла США в Женеві. Переговори тривали трохи понад дві години.
Росію представляли посадовці Міністерства закордонних справ і Міноборони, а очолював делегацію заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Від Сполучених Штатів на зустрічі була заступниця держсекретаря США Венді Шерман та її команда.
«Ми занурилися в матерію подальших справ. Розмова була важка, вона не може бути легкою. Загалом ділова. Я думаю, що завтра час не гаятимемо даремно», — сказав Рябков після зустрічі, передають РИА Новости.
Також Рябков заявив, що дискусія минула «приголомшливо» і що «оптимізм є».
«Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюсь оптимізмом», — додав він.
У США поки не прокоментували результати попередніх переговорів із Росією.
- На 12 січня заплановані переговори НАТО з Росією щодо України та безпеки в Європі.
- Перед цим, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна — НАТО на рівні послів під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- Також 10 січня відбудеться зустріч РФ і США, на якій вони обговорять «гарантії безпеки». Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Кремль «розчарований» сигналами США.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що існує лише два шляхи вирішення ситуації навколо України: шлях діалогу та дипломатії і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії.