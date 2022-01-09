Делегации России и США пообщались за ужином в Женеве. В РФ заявили об оптимизме и «ошеломляющей дискуссии»

Делегации России и США встретились 9 января за рабочим ужином в резиденции посла США в Женеве. Переговоры длились чуть более двух часов.

Россию представляли чиновники Министерства иностранных дел и Минобороны, а возглавлял делегацию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. От Соединенных Штатов на встрече была замгоссекретаря США Венди Шерман и ее команда.

«Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор был тяжелый, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал Рябков после встречи, передают РИА Новости.

Также Рябков заявил, что дискуссия прошла «ошеломляюще» и что «оптимизм есть».

«Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом», — добавил он.

В США пока не прокомментировали результаты предварительных переговоров с Россией.