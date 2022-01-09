Российская делегация прибыла в Женеву. Предварительную встречу с делегацией США проведут сегодня

Делегация России прибыла в швейцарскую Женеву, где на 10 января запланированы переговоры с США по Украине и гарантиям безопасности для РФ.
Об этом сообщает ТАСС.
В составе российской делегации представители Министерства иностранных дел России и Минобороны РФ. Возглавляет делегацию заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но как сообщает ТАСС, сегодня вечером стороны проведут предварительную встречу.
- 10 января пройдут двусторонние переговоры России и США. На них РФ будет требовать гарантии о нерасширении НАТО на восток Европы. Также Москва хочет, чтобы Украину не принимали в НАТО и не размещали на ее территории ракеты. США заявили, что не будут идти на такие уступки.
- Россия уже мало чего ожидает от переговоров. Рябков заявил, что Кремль «разочарован» сигналами США.