Российская делегация прибыла в Женеву. Предварительную встречу с делегацией США проведут сегодня

Делегация России прибыла в швейцарскую Женеву, где на 10 января запланированы переговоры с США по Украине и гарантиям безопасности для РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

В составе российской делегации представители Министерства иностранных дел России и Минобороны РФ. Возглавляет делегацию заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января, но как сообщает ТАСС, сегодня вечером стороны проведут предварительную встречу.