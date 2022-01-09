Російська делегація прибула до Женеви. Попередню зустріч із делегацією США проведуть сьогодні

Делегація Росії прибула до швейцарської Женеви, де на 10 січня заплановані переговори зі США щодо України і гарантій безпеки для РФ.
Про це повідомляє ТАРС.
У складі російської делегації представники Міністерства закордонних справ Росії і Міноборони РФ. Очолює делегацію заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
Основний день переговорів намічено на понеділок, 10 січня, але, як повідомляє ТАСС, сьогодні ввечері сторони проведуть попередню зустріч.
- 10 січня пройдуть двосторонні переговори Росії і США. На них РФ вимагатиме гарантії про нерозширення НАТО на схід Європи. Також Москва хоче, щоб Україну не приймали до НАТО і не розміщували на її території ракети. США заявили, що не підуть на такі поступки.
- Росія вже мало чого очікує від переговорів. Рябков заявив, що Кремль «розчарований» сигналами США.