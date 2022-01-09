Діалог чи конфронтація. Держсекретар США Блінкен заявив, що у Росії є два шляхи для вирішення ситуації щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Є два шляхи щодо України: шлях діалогу та дипломатії для вирішення наших розбіжностей та запобігання конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію», — написав генсек США.