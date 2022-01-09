Діалог чи конфронтація. Держсекретар США Блінкен заявив, що у Росії є два шляхи для вирішення ситуації щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Є два шляхи щодо України: шлях діалогу та дипломатії для вирішення наших розбіжностей та запобігання конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію», — написав генсек США.
Також Блінкен запевнив, що США віддають перевагу дипломатичному вирішенню ситуації, але готові у координації з європейськими союзниками та партнерами вдатися до «тяжких та масових наслідків», якщо Росія відновить свою агресію щодо України.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня 2021 року міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.
- На 12 січня заплановані переговори НАТО з Росією щодо України та безпеки в Європі.
- Перед цим, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна — НАТО на рівні послів під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- Також 10 січня відбудеться зустріч РФ і США, на якій вони обговорять «гарантії безпеки». Росія вже мало чого очікує від переговорів. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Кремль «розчарований» сигналами США.