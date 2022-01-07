У Малі на покинутій французькій базі розгорнулись російські військові. Імовірно, це «ПВК Вагнера»

На півночі Малі у місті Тімбукту на залишеній французькими військами базі розгорнулися російські військовослужбовці. Представник армії Малі заявив, що росіяни навчатимуть місцеві сили.

Про це пишуть «Голос Америки» і Reuters.

Французькі війська залишили базу минулого місяця. Тоді ж уряд Малі заявив, що в країну прибули «російські інструктори», але офіційно Бамако і Москва не надали подробиць та не розкрили кількість «контингенту».

У Держдепартаменті США заявляли, що до країни прибули найманці «ПВК Вагнера», які встигли відзначитися в Африці воєнними злочинами.

Проти військової російської присутності в Малі виступили понад десятка західних країн, серед яких США, Франція і Велика Британія. Вони заявили, що це погіршить ситуацію із безпекою і правами людини в Малі, а також дестабілізує країну. Окрім цього, ситуацією можуть скористатися ісламістські бойовики.