У Малі новий військовий переворот — заарештували тимчасових президента і премʼєра. Міжнародне співтовариство не підтримало заколот

У понеділок, 24 травня, у Малі військові затримали тимчасового президента Ба Ндау, премʼєр-міністра Моктара Уана та нового міністра оборони Сулеймана Дукура. Це сталося через годину після оголошення про формування другого перехідного уряду з 25 міністрів, до складу якого не увійшли голова МВС Марі Модібо Коне і голова Міноборони Садіо Камара.

Як повідомляють Reuters і Associated Press, Ндау й Уана відвезли на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако. На тлі цього у країні спалахнули заворушення.

Організація Обʼєднаних Націй, Африканський і Європейський Союзи, Економічне співтовариство країн Західної Африки, а також США, Велика Британія і Німеччина у спільній заяві закликали негайно звільнити затриманих політиків. Вони розкритикували примусову відставку нового уряду.

Після перевороту в серпні 2020 року Ндау й Уан мали керувати країною 18 місяців — до переходу до цивільного правління. Минулого місяця перехідний уряд заявив, що проведе загальні вибори в лютому 2022 року.