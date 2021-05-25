У Малі новий військовий переворот — заарештували тимчасових президента і премʼєра. Міжнародне співтовариство не підтримало заколот

У понеділок, 24 травня, у Малі військові затримали тимчасового президента Ба Ндау, премʼєр-міністра Моктара Уана та нового міністра оборони Сулеймана Дукура. Це сталося через годину після оголошення про формування другого перехідного уряду з 25 міністрів, до складу якого не увійшли голова МВС Марі Модібо Коне і голова Міноборони Садіо Камара.
Як повідомляють Reuters і Associated Press, Ндау й Уана відвезли на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако. На тлі цього у країні спалахнули заворушення.
Організація Обʼєднаних Націй, Африканський і Європейський Союзи, Економічне співтовариство країн Західної Африки, а також США, Велика Британія і Німеччина у спільній заяві закликали негайно звільнити затриманих політиків. Вони розкритикували примусову відставку нового уряду.
Після перевороту в серпні 2020 року Ндау й Уан мали керувати країною 18 місяців — до переходу до цивільного правління. Минулого місяця перехідний уряд заявив, що проведе загальні вибори в лютому 2022 року.
- 18 серпня 2020 року в Малі стався військовий переворот. Він почався з повстання на військовій базі Каті. Військові захопили Генштаб, заарештували вище керівництво країни і сформували Національний комітет порятунку народу. Президента Ібрагіма Бубакара Кейту і премʼєр-міністра Бубу Сіссе усунули.
- Низка країн Західної Африки, а також США і Франція закликали учасників перевороту відмовитися від будь-яких «неконституційних змін». Протести проти Кейти були найсильнішою кризою після перевороту 2012 року. Під час демонстрацій загинули щонайменше 14 людей.
- 27 серпня Кейту звільнили, але вигнали з країни. У вересні було затверджено тимчасовий уряд, який пішов у відставку 14 травня 2021 року.