В Мали новый военный переворот — арестовали временных президента и премьера. Международное сообщество не поддержало мятеж

В понедельник, 24 мая, в Мали военные задержали временного президента Ба Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура. Это произошло через час после объявления о формировании второго переходного правительства из 25 министров, в состав которого не вошли главы МВД Мари Модибо Коне и Минобороны Садио Камара.
Как сообщают Reuters и Associated Press, Ндау и Уана увезли на военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. На фоне этого в стране вспыхнули беспорядки.
Организация Объединенных Наций, Африканский и Европейский Союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств, а также США, Великобритания и Германия в совместном заявлении призвали немедленно освободить задержанных политиков. Они раскритиковали принудительную отставку нового правительства.
После переворота в августе 2020 года Ндау и Уан должны были руководить страной 18 месяцев — до перехода к гражданскому правлению. В прошлом месяце переходное правительство заявило, что проведет общие выборы в феврале 2022 года.
- 18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. Он начался с восстания на военной базе Кати. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны и сформировали Национальный комитет спасения народа. Президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе отстранили.
- Ряд стран Западной Африки, а также США и Франция призвали участников переворота отказаться от любых «неконституционных изменений». Протесты против Кейты были сильнейшим кризисом после переворота 2012 года. Во время демонстраций погибли не менее 14 человек.
- 27 августа Кейту освободили, но изгнали из страны. В сентябре было утверждено временное правительство, которое ушло в отставку 14 мая 2021 года.