В Мали новый военный переворот — арестовали временных президента и премьера. Международное сообщество не поддержало мятеж

В понедельник, 24 мая, в Мали военные задержали временного президента Ба Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура. Это произошло через час после объявления о формировании второго переходного правительства из 25 министров, в состав которого не вошли главы МВД Мари Модибо Коне и Минобороны Садио Камара.

Как сообщают Reuters и Associated Press, Ндау и Уана увезли на военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. На фоне этого в стране вспыхнули беспорядки.

Организация Объединенных Наций, Африканский и Европейский Союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств, а также США, Великобритания и Германия в совместном заявлении призвали немедленно освободить задержанных политиков. Они раскритиковали принудительную отставку нового правительства.

После переворота в августе 2020 года Ндау и Уан должны были руководить страной 18 месяцев — до перехода к гражданскому правлению. В прошлом месяце переходное правительство заявило, что проведет общие выборы в феврале 2022 года.