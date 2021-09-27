Російська «ПВК Вагнера» розпочала набір бійців в Малі. З окупованого Донбасу і Криму людей не беруть

За даними журналістів, у пабліках, повʼязаних із ПВК, почали зʼявлятися відповідні оголошення. Набір ведуть на полігоні Молькіно в російському Краснодарському краї. До нього допускають чоловіків від 23 до 45 років, без судимостей за кримінальними статтями, без серйозних захворювань і з хорошим станом зубів.

Російська «Приватна військова компанія Вагнера» розпочала набір найманців, імовірно, для роботи в африканській республіці Малі, де в травні стався військовий переворот .

Окремо зазначено, що в ПВК не приймають громадян Грузії, а також чоловіків, які народилися на території колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Не беруть і бійців з самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також жителів окупованого Росією Криму.

Журналісти зазначають, що цей факт «викликає обурення» у багатьох учасників бойових дій на Донбасі, які воювали проти України.

Перші повідомлення про набір найманців в Африку стали зʼявлятися у день візиту малійського міністра оборони в Москву. ЗМІ писали, що саме під час цього візиту була досягнута домовленість про відправку в Малі російських найманців для навчання місцевих військових і охорони провідних діячів хунти полковника Ассімі Гоїта, які фактично правлять державою.