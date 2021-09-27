Российская «ЧВК Вагнера» начала набор бойцов в Мали. Из оккупированного Донбасса и Крыма людей не берут

По данным журналистов, в пабликах, связанных с ЧВК, начали появляться соответствующие объявления. Набор ведут на полигоне Молькино в российском Краснодарском крае. К нему допускают мужчин от 23 до 45 лет, без судимостей по уголовным статьям, без серьезных заболеваний и с хорошим состоянием зубов.

Российская «Частная военная компания Вагнера» начала набор наемников, предположительно, для работы в африканской республике Мали, где в мае произошел военный переворот .

Отдельно указано, что в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также мужчин, которые родились на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Не берут и бойцов из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также жителей оккупированного Россией Крыма.

Журналисты отмечают, что этот факт «вызывает возмущение» у многих участников боевых действий на Донбассе, которые воевали против Украины.

Первые сообщения о наборе наемников в Африку стали появляться в день визита малийского министра обороны в Москву. СМИ писали, что именно во время этого визита была достигнута договоренность об отправке в Мали российских наемников для обучения местных военных и охраны ведущих деятелей хунты полковника Ассими Гоита, которые фактически правят государством.